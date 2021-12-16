لبنان

الاسمر: هذا جديد البطاقة التمويلية

Lebanon 24
16-12-2021 | 01:44
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اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن القطاعات تلقت سابقاً وعداً من رئيس الحكومة بدعم خطة النقل في القطاعين الخاص والعام، وهي توفّر على المواطنين مشقات وكلفات التنقّل، وهذه الخطة من الضروري أن تُقرّ في ظل التلكؤ الحاصل بحجة عدم توفر الأموال.
ورأى في حديث عبر اذاعة النور أن هناك خطة محكمة لسلب اللبنانيين ما تبقى لديهم من دولارات، وعلى الأجهزة الأمنية والقضائية الضرب بيد من حديد، مؤكداً ان تعاميم مصرف لبنان لا تؤدي إلا إلى المزيد من سلب الناس أموالهم.
وأعلن أن وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل سيزوران بمعية المدير العام للصندوق الوطني الاجتماعي الاتحاد العمالي العام للبحث في رؤية هدفها تطبيق سريع للبطاقة التمويلية.
 
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