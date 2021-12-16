مع التدهور الاقتصادي... هل باتت قبرص وجهة اللبنانيين الأولى؟

لم تكن الحياة سهلة بشكل خاص منذ أن غادر بيار سركيس لبنان المنكوب بالأزمة في منتصف أيلول، لكن الشاب البالغ من العمر 35 عامًا مصمّم على الاستقرار في جزيرة قبرص الصغيرة.ونقل موقع "الجزيرة" القطري عن سركيس قوله: "أنا لا أنظر إلى الوراء. أعلم أنني استنفدت كل خياراتي في لبنان". وبحسب الموقع، "سركيس هو من بين 77000 لبناني غادروا البلاد التي تعاني من ضائقة مالية خلال العام الماضي، وفقًا لشركة استشارات الأبحاث "الدولية للمعلومات". وقال محمد شمس الدين، متخصص السياسة والأبحاث في الشركة للموقع، إن حوالى 12 ألفًا منهم ذهبوا إلى قبرص، 70 في المئة منهم تتراوح أعمارهم بين 25 و 40 عامًا. وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة غالوب مؤخرًا، يرغب 63 في المئة من اللبنانيين في مغادرة البلاد بشكل دائم في مواجهة تدهور الظروف المعيشية. اختار البعض القيام برحلات خطرة عبر البحر إلى قبرص ودول أوروبية أخرى.قال لبناني في مركز استقبال اللاجئين في قبرص، طلب عدم ذكر اسمه، للموقع، إنه وعائلته خاطروا لأنه لم يعد قادراً على تحمل النفقات الأساسية لأطفاله. وأوضح شمس الدين: "لا يوجد سوق عمل في لبنان". وتابع قائلاً: "لذلك عندما يتخرج الطلاب من الجامعة، يكون لديهم إما خيار الهجرة أو البقاء عاطلين عن العمل"."وتابع الموقع، "يتذكر سركيس قائلاً: "عندما لم أتمكن حتى من إجراء مقابلة عمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو الذهاب إلى اجتماع بسبب أزمة البنزين، كنت أعلم أن هذا الباب أغلق".فقدت الليرة اللبنانية خلال ما يزيد قليلاً عن عامين أكثر من 90 في المئة من قيمتها، وانزلق ثلاثة أرباع السكان إلى هوة الفقر. خلال الصيف الماضي، بدأت السلطات اللبنانية ببطء في رفع الدعم الباهظ عن وقود الديزل والبنزين. ولكن بدون أي خطة للتعافي الاقتصادي أو شبكة أمان اجتماعي أو إشراف قانوني فعال، أدى نقص الوقود إلى شل معظم الحياة العامة، حتى أن المستشفيات تكافح من أجل الحفاظ على استمراريتها. قام أصحاب محطات الوقود وموزعو الوقود بتخزين مخزونهم للبيع بربح أكبر، بينما باع الباعة في السوق الموازية مخزونهم بأسعار مرتفعة للغاية. يتذكر سركيس، الذي اضطر إلى بيع سيارته وممتلكاته الأخرى للانتقال إلى قبرص، حيث سمح له جواز سفر يوناني من أحد أجداده بالانتقال إلى هناك بسهولة نسبية، "أشكر الله أنه عندما أتلقى مكالمة لمقابلة عمل، سيكون هاتفي مشحوناً لإنجاز الاجتماع". وتابع قائلاً: "إذا كنت تعيش في لبنان الآن، فسوف تصاب بالجنون"."وتابع الموقع، " في أب 2019، بدأت المصارف اللبنانية في حجب عمليات سحب العملات الأجنبية بسبب نقص العملة الصعبة. أدت هذه الخطوة إلى تبخر مدخرات الملايين من الناس، وتدمير ما تبقى من الطبقة الوسطى اللبنانية. اليوم، يمكن إجراء عمليات السحب هذه بمعدل متضخم قليلاً في الليرة اللبنانية، لكن لا يزال ذلك بخسارة كبيرة. في غضون ذلك، أدت أزمتا الكهرباء والوقود إلى مواجهة الشركات لأسعار باهظة كما كان الكثيرون يكافحون بالفعل لمواكبة تضخم الغذاء في لبنان، وهو أحد الأسوأ في العالم. وكانت التحويلات الخارجية على مدى السنوات العشر الماضية شريانًا حاسمًا للاقتصاد اللبناني، الذي يفتقر إلى قطاعات إنتاجية قابلة للاستمرار. في الواقع، قال شمس الدين إن التحويلات هي التي أبقت لبنان واقفاً على قدميه. ويقدر أن 250 ألف أسرة في لبنان تعتمد عليهم للبقاء على قيد الحياة. وقال: "لولا تلك التحويلات، لكان الاقتصاد في وضع أسوأ بكثير". وتابع قائلاً: "رسميًا يأتي ما يقرب من 6 إلى 7 مليارات دولار سنويًا، لكنني أقدر أنه يمكن أن يصل إلى 13 مليار دولار لأن العديد من الأشخاص، على وجه الخصوص يجلبون الأموال النقدية مؤخرًا، بدلاً من تحويلهم عبر المصارف"."وأضاف، "تستغرق الرحلة من لارنكا إلى بيروت أقل من ساعة. بينما يزور العديد من الشباب اللبنانيين في قبرص عائلاتهم لقضاء العطلات، فإنهم يفعلون ذلك بمشاعر مختلطة. من بينهم كريم أبو جمرة البالغ من العمر 22 عامًا، والذي غادر لبنان قبل أربع سنوات لمتابعة دراسته في إدارة الأعمال في قبرص. كان يتوقع دائمًا العودة إلى المنزل والعمل في شركة العائلة، لكن لديه الآن أفكار أخرى بعد أن هزت الأزمة الاقتصادية لبنان. قال أبو جمرة: "شعرت بالاكتئاب حقًا عندما حدث كل شيء وكأنني فقدت شخصًا ما". "ربما في المستقبل، إذا تحسنت الأمور، سأحاول مرة أخرى، لكن في الوقت الحالي، لا يوجد شيء"."