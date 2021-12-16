لبنان

الخطوات التصعيدية بدأت.. هذا ما أعلنه طليس

Lebanon 24
16-12-2021 | 01:55
A-
A+
Doc-P-897501-637752419626320232.jpg
Doc-P-897501-637752419626320232.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي بسام طليس أنّ "خطواتنا اليوم تصعيديّة على مختلف الأراضي اللبنانية، وذلك للضغط على الحكومة لتُنفِّذ ما تمّ الإتفاق عليه".
ونصح طليس المواطنين عبر صوت لبنان "بعدم سلوك الطرقات الا عند الضرورة".

وختم "القطاع ملتزم بأكمله بالرغم من تأثير عامل الأحوال الجويّة، من دون تحديد نهار معيّن لإكمال إضراباتنا لكنّ الخطّة التصعيديّة بدأت اليوم وستستمّر".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:18 | 2021-12-16
10:00 | 2021-12-16
07:00 | 2021-12-16
10:55 | 2021-12-16
10:50 | 2021-12-16
10:47 | 2021-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website