الخطوات التصعيدية بدأت.. هذا ما أعلنه طليس

أكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي بسام طليس أنّ "خطواتنا اليوم تصعيديّة على مختلف الأراضي اللبنانية، وذلك للضغط على الحكومة لتُنفِّذ ما تمّ الإتفاق عليه".





وختم "القطاع ملتزم بأكمله بالرغم من تأثير عامل الأحوال الجويّة، من دون تحديد نهار معيّن لإكمال إضراباتنا لكنّ الخطّة التصعيديّة بدأت اليوم وستستمّر". ونصح طليس المواطنين عبر صوت لبنان "بعدم سلوك الطرقات الا عند الضرورة".وختم "القطاع ملتزم بأكمله بالرغم من تأثير عامل الأحوال الجويّة، من دون تحديد نهار معيّن لإكمال إضراباتنا لكنّ الخطّة التصعيديّة بدأت اليوم وستستمّر".