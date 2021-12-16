لبنان

البلاد تمر بفترة ركود.. بيروتي يدقّ ناقوس الخطر

Lebanon 24
16-12-2021 | 02:00
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أعلن الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية جان بيروتي، أن البلاد تمر اليوم بفترة ركود، معرباً عن أسفه للتخبط السياسي الحاصل، كونه يشكل أزمة كبيرة وننتظر أن يعود اللبنانيون الذين غادروا مؤخراً ليقضوا الأعياد مع عائلاتهم في لبنان.
واعتبر في حديث لصوت كل لبنان أن الكلفة التشغيلية أصبحت مرتفعة جداً حيث أننا ندفع بالدولار ونقبض باللبناني ولا نعرف على أي أساس نسعّر وقمنا باتخاذ كل الإجراءات الوقائية بما خص فيروس "كورونا".
وقال: "كنا نتمنّى أن تستقوي الدولة على مؤسساتها وإداراتها بالموضوع الصحي وليس على القطاع السياحي".
 
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