لبنان

عمال الكهرباء في هذه المنطقة التزموا الاضراب!

Lebanon 24
16-12-2021 | 02:11
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التزم عمال ومستخدمو مؤسسة كهرباء لبنان - دائرة حلبا وأقسام برقايل والقليعات والقبيات الإضراب الذي دعت إليه النقابة، "احتجاجا على ما آلت إليه أوضاعهم المالية وعلى توسيع صلاحيات مقدمي الخدمات وتأمين الأموال لهم"، مطالبين بمساواتهم بهم واحتساب رواتبهم مثلهم، اي النصف الأول من الراتب على أساس سعر منصة صيرفة، والنصف الثاني بالعملة الوطنية، نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
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