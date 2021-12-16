لبنان

ما هو حلّ ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.. خبر مالي يحدد الآلية

Lebanon 24
16-12-2021 | 02:08
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اعتبر الخبير المالي نسيب غبريل ان سعر الدولار الحالي هو اصطناعي وغير مبني على العرض والطلب بل بسبب الفراغ السياسي في ظل غياب الثقة وتعطل الحكومة ما يجعل المضاربين يتحكمون بالسوق الموازية، مشدداً على ان الحلّ ليس بإجراءات آنية بل بتوحيد أسعار الصرف من خلال خطة شاملة اصلاحية للذهاب بها إلى محادثات مع صندوق النقد للوصول إلى اتفاق ثم تطبيقه وبالتالي ينتفي سبب وجود السوق الموازية.
وقال في حديث لصوت كل لبنان "المشكلة أن هناك شحاً بالسيولة بالعملات الأجنبية في لبنان منذ أيلول 2019 ولم يتم اتخاذ أي إجراء لتدفق رؤوس الأموال" مشيراً الى ان وجود المضاربين ينعكس سلباً على السوق.
 
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