لبنان

33 قاضياً متدرجاً سيقسمون اليمين غداً

Lebanon 24
16-12-2021 | 02:22
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صدر بيان عن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، جاء فيه: 
"عند الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 17/12/2021، سيقسم 33 قاضياً متدرجاً اليمين القانونية في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز (قصر العدل في بيروت – الطابق الرابع)، وذلك أمام هيئة خاصّة لمحكمة التمييز برئاسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود، وعضوية القاضيين الرئيسين روكس رزق وسهير الحركة، في حضور رئيسة معهد الدروس القضائية القاضية ندى دكروب وأهالي المحتفى بهم.

برنامج الاحتفال:
-كلمة القاضية الرئيسة ندى دكروب.
-تِلاوة مضمون المرسوم الرقم 8492 تاريخ 18 تشرين الثاني 2021، المتضمّن تعيين قضاة اصيلين في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل.
-قسم القضاة.
-كلمة الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود.

مع الإشارة الى أن التغطية المباشرة للاحتفال سيؤمّنها تلفزيون لبنان".
 
 
 
 
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