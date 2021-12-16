عبدالله: ما هي عناوين خطة النهوض الاقتصادية والنقدية؟

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "مهم جدا أن نحدد حجم الفجوة المالية المقدرة بـ 69 مليار دولار، وأن نوحد الأرقام ونحن نفاوض المؤسسات الدولية وبخاصة صندوق النقد الدولي. واضاف:"يبقى الأهم، ما هي عناوين خطة النهوض الاقتصادية والنقدية؟ وكيف ستتوزع المسؤوليات في إقفال هذه الفجوة؟ بين مودع ضحى ويضحي وحيدا، وبين الدولة والمصارف".