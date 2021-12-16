لبنان

خبير اقتصادي: ارتفاع الدولار بسبب الاجواء السياسية والفريق الوزاري المفاوض جيد

جوسلين نصر Jocelyne Nasr

|
Lebanon 24
16-12-2021 | 04:30
A-
A+
Doc-P-897519-637752442294221664.jpg
Doc-P-897519-637752442294221664.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أرقام قياسية سجلها الدولار في الأيام القليلة الماضية فبعد وصوله بداية الأسبوع إلى 29 ألف ليرة عاد وشهد تراجعا وتم تداوله أمس الأربعاء ما بين 28 و27 ألف ليرة للدولار الواحد

 

الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور لويس حبيقة أوضح في حديث لـ "لبنان 24" ان "ارتفاع سعر الدولار مؤخرا ليس بسبب المضاربات بل نتيجة الأوضاع غير المستقرة في البلد"، وقال: "في المضاربات يجب ان يكون هناك عملية بيع وشراء لتحقيق أرباح، وفي حالتنا الأجواء السيئة في البلد هي التي تؤثر على سعر صرف الدولار". 

 

وتابع: "السوق في لبنان صغيرة وتشهد جموداً فمن يملك الدولار لا ‏يبيعه وبالتالي من المنطقي أن يرتفع سعر الصرف"، مبدياً تخوفه من ان يُسعر كل شيء في لبنان بعد شهرين بالدولار.

 

وعن خطوة مصرف لبنان للجم تدهور سعر صرف الليرة من خلال تزويد المصارف بحصّتها النقدية لما تبقّى من هذا الشهر بالدولار النقدي بدلاً من الليرة وذلك على سعر صرف منصة صيرفة، والطلب من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر صيرفة كاملة إلى مختلف عملائها، رأى" ان هذه الخطوة تخفف المشكلة لكن لا تحلها وتم اتخاذها لمنع وصول الدولار إلى 30 ألف ليرة". 

 

وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، اعتبر حبيقة ان لا تقدم كبيرا بهذا الصدد، وتابع: "ما يُخفض الدولار ليس شروط صندوق النقد أو القبول بها، وإنّما القبول بسياسات الصندوق والتوقيع والاتّفاق معه، عندها تأتي الاموال والمساعدات من الخارج ومن الصندوق بالدولار".

 

ولفت إلى وجود فريق وزاري مفاوض جيد الا ان الجو السياسي غير مناسب وهناك عدم قدرة على تلبية مطالب المجتمع الدولي، وتخوّف من تأجيل المفاوضات مع صندوق النقد إلى ما بعد الانتخابات النيابية لأن البلد لا يمكنه ان ينتظر 5 أشهر

 

وأشار إلى ان منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان شدد على ضرورة المباشرة بتنفيذ الإصلاحات والتوصل إلى اتفاق مع الصندوق قبل نهاية السنة، رابطاً نتيجتها بعقد مؤتمر دولي لتقديم مساعدة مباشرة لميزانية الدولة.

 

وتابع: "اللجنة الوزارية أنهت جزءاً كبيراً من الخطة التي يتم التنسيق بشأنها أيضاً مع ممثلي صندوق النقد في لبنان، واقتربت من تحديد الخسائر، لكنها تحتاج لعرضها على الحكومة لإقرارها، على أن يأتي بعد ذلك خبراء الصندوق من الخارج للموافقة عليها، وبالتالي هذا الأمر يحتاج لاستئناف الحكومة جلساتها. "

 

أما عن وجود ترابط بين تدهور الليرتين اللبنانية والتركية، أوضح حبيقة ان "الليرة التركية تتدهور منذ سنوات وليس منذ الآن في حين ان الليرة اللبنانية بدأت بالتدهور منذ سنتين، كما ان مشكلة البلدين مختلفة، فتركيا دولة كبيرة ويعتمد اقتصادها على الصناعة والسياحة والزراعة. "

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

إقتصاد

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جوسلين نصر Jocelyne Nasr

أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:18 | 2021-12-16
10:00 | 2021-12-16
07:00 | 2021-12-16
10:55 | 2021-12-16
10:50 | 2021-12-16
10:47 | 2021-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website