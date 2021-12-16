لبنان

تحذير من جبران الى المسؤولين والعمال في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

Lebanon 24
16-12-2021 | 02:40
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توجّه رئيس مجلس ادارة مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران الى المسؤولين والعمال في المؤسسة بالرسالة والتحذير التالي:
"في هذه المرحلة الصعبة والقاسية التي تمر بها البلاد عامةً والمؤسسة خاصةً، لا يجب ان نستسلم للإحباط على الرغم من ضعف الإمكانيات والمستقبل الغامض، فنحن مؤتمنون على خدمة الناس في ظروف سيئة تعاكس طموحاتنا". 
وتابع: "من المعيب جداً جداً ان نفرض ضرائب او بدلات مالية على المواطنين لخدمتهم ( بالرغم من المعاشات الضئيلة)".
وأضاف أن "ظاهرة تفشي طلب الرشوة، هو امر خطيرٌ جداً، يقدم عليه عدد كبير من العاملين في المؤسسة ، وذلك بطلب مبالغ مالية مقابل خدمة يجب ان تكون مجانية".
وأشار الى أن "هذا السلوك السيء مرفوض جملةً وتفصيلًا ، وسيُعَرِّض فاعله الى عواقب وعقوبات وفقاً للقوانين ، الى حد الطرد من العمل ، الا يكفينا ما نحن فيه ،  فالمؤسسة والوطن يمرّان اليوم في ازمة كبيرة، ولكن لا بد من نهاية للنفق المظلم".
 
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