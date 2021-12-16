حملة لحرس بيروت في شارع الحمرا.. ماذا يجري؟

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، قامت قوة من فوج حرس مدينة بيروت ظهر يوم أمس الأربعاء بحملة واسعة على المتسولين الذين يفترشون الارصفة والطرقات في شارع الحمرا التجاري ويتعرضون للمارة وأصحاب المحال التجارية و يعمدون الى مضايقة المواطنين والمارة ورواد المحال التجارية، حيث تم طردهم من شارع الحمراء الرئيسي والطرقات الفرعية منه، كما تم ملاحقة وتوقيف عدد من "نابشي" النفايات ومصادرة العربات التي كانوا يجرونها وتحتوي على الخردة وغيرها من الامور التي يحصلون عليها من خلال قيامهم بنبش مستوعبات النفايات ورمي محتواها على الطرقات الأمر الذي يتسبب بتكاثر الحشرات والقوارض وانبعاث الروائح الكريهة .على أن تستمر الحملة التي يقوم بها فوج حرس بيروت يومياً في شارع الحمراء وكل شوارع مدينة بيروت بهدف منع المتسولين من التواجد أو التجمع في الشوارع الرئيسية وعلى التقاطعات وفي الأسواق التجارية في مدينة بيروت .