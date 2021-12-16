لبنان

حملة لحرس بيروت في شارع الحمرا.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
16-12-2021 | 03:09
A-
A+
Doc-P-897534-637752464591402053.jpg
Doc-P-897534-637752464591402053.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، قامت قوة من فوج حرس مدينة بيروت ظهر يوم أمس الأربعاء بحملة واسعة على المتسولين الذين يفترشون الارصفة والطرقات في شارع الحمرا التجاري ويتعرضون  للمارة وأصحاب المحال التجارية و يعمدون الى مضايقة المواطنين والمارة ورواد المحال التجارية، حيث تم طردهم من شارع الحمراء الرئيسي والطرقات الفرعية منه، كما تم ملاحقة وتوقيف عدد من "نابشي" النفايات ومصادرة العربات التي كانوا يجرونها وتحتوي على الخردة وغيرها من الامور التي يحصلون عليها من خلال قيامهم بنبش مستوعبات النفايات ورمي محتواها على الطرقات الأمر الذي يتسبب بتكاثر الحشرات والقوارض وانبعاث الروائح الكريهة .

على أن تستمر الحملة التي يقوم بها فوج حرس بيروت يومياً في شارع الحمراء  وكل شوارع مدينة بيروت بهدف منع المتسولين من التواجد أو التجمع في الشوارع الرئيسية وعلى التقاطعات وفي الأسواق التجارية في مدينة بيروت .
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:18 | 2021-12-16
10:00 | 2021-12-16
07:00 | 2021-12-16
10:55 | 2021-12-16
10:50 | 2021-12-16
10:47 | 2021-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website