البراكس يقترح حلا لتخفيف ارتفاع اسعار المحروقات

أكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، أن أسعار جدول المحروقات سيشهد ارتفاعاً كبيراً في الاسعار غداً، نظراً لتسعير الدولار في السوق الموازية على 26750 كما ان سعر صرف الدولار على منصة SAYRAFA بلغ 22300.وجدد البراكس عبر "لبنان 24" الدعوة الى ايجاد حلّ سريع لأزمة الارتفاع الجنوني في سعر الدولار، واصرار مصرف لبنان على اجبار المستوردين على تأمين 25% من السوق الموازية، مشيراً الى ان اتصالات عقدها أمس مع المعنيين وتم اقتراح اللجوء الى أكثر من جدولين للاسعار أسبوعياً.وقال: "الحل الوحيد الذي يخفف الضغط على سعر صرف الدولار ويعطي نوعاً من الاستقرار في توزيع البنزين هو لجوء مصرف لبنان الى سحب الدولارات من السوق بالطريقة التي يريدها على ان يبيعها الى المستوردين بسعر ثابت، والاّ فان البلاد متجهة الى أزمة محروقات جديدة."