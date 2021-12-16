"البلد يتمزق"...المفتي قبلان هذا هو الحل!

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانا قال فيه:"بلد يتمزق، طرق تغلي بصراخ شعب منهوب، ونقابات تستغيث، سلطة مشلولة ومهووسة بالكسل، سلطات نقدية تمتهن سرقة البلد وقرصنة الأسواق، مهن تحتضر، جرائم تجتاح لبنان، اقتصاد انتهى، أسواق عمل منخورة باليد غير اللبنانية، بطالة أشبه بسرطان، تضخم أسعار يشبه طاعون القيامة، إغلاق سياسي مميت بسبب قاض مهووس بالخردة السياسية، غارات دولار أخطر من الصواريخ النفاثة، عقليات طائفية تكاد تذكرنا بالحرب الأهلية، جيوش مالية وتجارية ونقدية تهدم البلد على رأس ساكنيه، سفارات تلعب دور"سفاح الخراب"، جمعيات مجتمع مدني تمارس دور الجيوش الغازية بكل وقاحة، ورغم ذلك هناك من يقول للشيطان "شكرا على الطريقة اللبنانية". والحل بالسياسية، لأن ما يصيبنا اليوم سببه كارثة سياسية طويلة والحل بانتفاضة وطنية كبيرة لإنقاذ لبنان".