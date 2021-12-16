وفاة عسكري في بدنايل... هذا ما حصل معه

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة العسكري المتقاعد في الجيش م. س. في غرفة العناية المركزة بمستشفى رياق العام متأثراً بحروق خطيرة أصيب بها، بعدما أشعل النار منذ يومين بنفسه في ساحة بلدة بدنايل احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة.يذكر أن الفقيد من بلدة بدنايل البقاعية، ولم يرزق بأولاد منذ عدة سنوات من زواجه.