إعتصام مفتوح للعمال المياومين وجباة الإكراء في "كهرباء لبنان"

أصدرت "لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء" في مؤسسة كهرباء لبنان بيانا أعلنت فيه "الاعتصام المفتوح حتى تحصيل الرواتب كاملة وبالسرعة القصوى حفاظا منا على حقوق العمال وحسن سير العمل في المرفق العام، نظرا للإجحاف والغبن وعدم الوفاء بالوعود التي تلقيناها بتحقيق المطالب المحقة وبعد مرور ثلاثة أسابيع على الوعد الذي قطعه وزير الطاقة والمياه والمدير العامل كهرباء لبنان بدفع رواتب العمال المستحقة وحتى الآن لم يدفع شهر تشرين الثاني، غير مبالين بأن الأجر اليومي للعامل لم يعد يكفي للحاجات الأساسية للعيش الكريم خصوصا بعد الإرتفاع الكبير للدولار مقابل الليرة".