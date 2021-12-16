لبنان

كركي كرّم وزير التنمية الاجتماعية في فلسطين ووزيرة التضامن الاجتماعي في مصر

Lebanon 24
16-12-2021 | 03:52
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كرمت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي ممثلة بشخص رئيس المكتب التنفيذي - المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، وزير التنمية الاجتماعية في دولة فلسطين الدكتور أحمد مجدلاني ووزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية نيفين القباج، خلال فعاليات الندوة القومية حول تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتوسعة الشمول التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع منظمة العمل العربية - إدارة الحماية الاجتماعية في العاصمة المصرية يومي 12 و13 كانون الأول الحالي، بعد انقطاع عامين عن الانعقاد حضوريا بسبب انتشار جائحة كورونا.
 
وقدم كركي درع الجمعية للوزير مجدلاني "تقديرا لاسهاماته الكبيرة وجهوده المتواصلة في جميع المواقع التي تقلدها في دولة فلسطين الشقيقة، ولدعمه الدائم للجمعية والحرص على نجاح عملها منذ تأسيسها ومشاركته في معظم نشاطاتها". كما قدم درع الجمعية الى الوزيرة القباج "التي ورغم كثرة انشغالاتها وبرنامج عملها المزدحم، أولت هذا الحفل الكريم اهتماما خاصا وأغنته بحضورها مشاركة وحضورا، وتسليطها الضوء على أهم الأعمال التي تقوم بها من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية في جمهورية مصر العربية".
 
كما سلم كركي ممثل المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري المستشار إسلام سناء درع الجمعية "تقديرا للدور الذي يلعبه المطيري مع أطراف الانتاج الثلاث ومؤسسات الضمان الاجتماعي والدعم الدائم والمتواصل لجميع أعمال الجمعية العربية للضمان الاجتماعي".
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