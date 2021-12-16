لبنان

بقعوني يبحث مع وفد وزاري بولندي بطرق مساعدة الشعب اللبناني

Lebanon 24
16-12-2021 | 04:02
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إستقبل راعي أبرشية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني في مقر المطرانية ببيروت،وفدا وزاريا بولنديا يمثل رئيس جمهورية بولندا، وجرى نقاش في الأوضاع المعيشية والاجتماعية في لبنان وكيفية مساعدة الشعب اللبناني على تخطي هذه الأزمة.
وشرح الوفد برنامج المساعدات التي تقدمها بولندا، ولا سيما المساعدات الغذائية وكيفية توزيعها بشفافية وآلية واضحة، وإطلع الوفد على تطبيقها مع الجهات اللبنانية  المخولة تقديم هذه المساعدات.
وشكر المطران بقعوني الوفد البولندي على اهتمام بلاده بمساعدة اللبنانيين، متمنيا الاستمرار بهذه الخطوات وتفعيلها أكثر فأكثر.
 
 
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