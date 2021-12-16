إجراءات جديدة للاستفادة من امكانية الدعم لهذه الفئة!

حدّد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام مجموعة من الاجراءات والتدابير التي يجب أن يلتزمها مزارعو القمح والشعير الراغبون في الاستفادة من امكانية الدعم.

وجاء في بيان الوزارة: