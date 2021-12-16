لبنان

تجمع شباب الهرمل: إنقطاع الارسال عن المدينة والقضاء منذ 3 أيام

Lebanon 24
16-12-2021 | 04:34
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أوضح "تجمع شباب الهرمل" في بيان، أنه "لم يكد يمر اسبوع على تعبئة محطات الإرسال بمادة المازوت، بعد مناشدات عدة لوزير الاتصالات جوني القرم وشركتي TOUCH وALFA، حتى استفاق اهل المدينة منذ ثلاثة ايام على انقطاع الإرسال في المدينة والقضاء، بعدما تبين ان سنترال جديدة الفاكهة مقطوع من مادة المازوت وهو الذي يعمل على بث الإشارة الى محطات رأس بعلبك والقاع والهرمل".
 
وناشد التجمع "وزير الاتصالات العمل على إنقاذ ما تبقى من هذا القطاع، ووضع حد للهدر الحاصل وإعطاء
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