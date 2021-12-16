لبنان

اعنف هجوم من "التيار" على بري!

Lebanon 24
16-12-2021 | 04:46
A-
A+
Doc-P-897572-637752522339527440.jpg
Doc-P-897572-637752522339527440.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد عضو تكتل لبنان القوي، النائب جورج عطا الله أن "حلّ المشكل يكون بإبطال توكيل رئيس مجلس النواب نبيه بري بالكلام عن الثنائي الشيعي وهذا ليس تحليل وأنا أعلم حجم الحرج الذي يعيشه حزب الله من الكلام الذي يصدر عن بري".

وأضاف في حديث لـ"الجديد"، "لدينا تواصل مع حزب الله ويوجد صراحة في علاقتنا معهم وأنا أعلم درجة الإرباك التي يعيشها الحزب بفعل هواجسه".

وتابع قائلاً: "رئيس الجمهورية "ما بيلعب تحت الطاولة" وهو يؤمن أن هواجس حزب الله والتي تزايد عليها حركة أمل ليست بحجم تعطيل إنعقاد جلسة مجلس الوزراء وبالنسبة للتيار الوطني الحرّ لم ترقى هذه الهواجس إلى مستوى أن نقتنع بها".

وأردف عطالله: "الذي يسمع "بري" البارحة بهذه البراءة يشعر بأن هذا الرجل "مظلوم" هل يوجد تعيين لا يتمّ إلّا بالتوافق؟ لا يتعيّن أحد من دون ما "تمرق إيدو" ولا يمكنه الإنسحاب عندما لا يعجبه الموضوع".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:18 | 2021-12-16
10:00 | 2021-12-16
07:00 | 2021-12-16
10:55 | 2021-12-16
10:50 | 2021-12-16
10:47 | 2021-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website