اعنف هجوم من "التيار" على بري!

أكّد عضو تكتل لبنان القوي، النائب جورج عطا الله أن "حلّ المشكل يكون بإبطال توكيل رئيس مجلس النواب نبيه بري بالكلام عن الثنائي الشيعي وهذا ليس تحليل وأنا أعلم حجم الحرج الذي يعيشه حزب الله من الكلام الذي يصدر عن بري".وأضاف في حديث لـ"الجديد"، "لدينا تواصل مع حزب الله ويوجد صراحة في علاقتنا معهم وأنا أعلم درجة الإرباك التي يعيشها الحزب بفعل هواجسه".وتابع قائلاً: "رئيس الجمهورية "ما بيلعب تحت الطاولة" وهو يؤمن أن هواجس حزب الله والتي تزايد عليها حركة أمل ليست بحجم تعطيل إنعقاد جلسة مجلس الوزراء وبالنسبة للتيار الوطني الحرّ لم ترقى هذه الهواجس إلى مستوى أن نقتنع بها".وأردف عطالله: "الذي يسمع "بري" البارحة بهذه البراءة يشعر بأن هذا الرجل "مظلوم" هل يوجد تعيين لا يتمّ إلّا بالتوافق؟ لا يتعيّن أحد من دون ما "تمرق إيدو" ولا يمكنه الإنسحاب عندما لا يعجبه الموضوع".