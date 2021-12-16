يقومون بأعمال الصيرفة... أمن الدولة يلقي القبض عليهم

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية تابعة لأمن الدولة بحملة توقيفات تستهدف الذين يقومون بأعمال الصيرفة في الشارع وذلك في منطقة التل في طرابلس.



وخلال العملية، تم توقيف 3 اشخاص هم: "م.ز" و "ع.ر.ح" و "ه.ر".