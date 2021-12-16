لبنان

يقومون بأعمال الصيرفة... أمن الدولة يلقي القبض عليهم

Lebanon 24
16-12-2021 | 05:08
A-
A+
Doc-P-897582-637752535714098705.jpg
Doc-P-897582-637752535714098705.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية تابعة لأمن الدولة بحملة توقيفات تستهدف الذين يقومون بأعمال الصيرفة في الشارع وذلك  في منطقة التل في  طرابلس.

وخلال العملية، تم توقيف 3 اشخاص هم: "م.ز" و "ع.ر.ح" و "ه.ر".
مواضيع ذات صلة
جثة على شاطىء طرابلس...
lebanon 24
16/12/2021 18:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24
طرابلسي: ما مصير الأقساط المدرسية؟
lebanon 24
16/12/2021 18:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24
اشكال في مشروع محرم بطرابلس... هل من إصابات؟
lebanon 24
16/12/2021 18:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24
اعادة فتح السير على اوتوستراد البالما طرابلس بالاتجاهين (التحكم المروري)
lebanon 24
16/12/2021 18:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24

صيرفة

طرابلس

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:18 | 2021-12-16
10:00 | 2021-12-16
07:00 | 2021-12-16
10:55 | 2021-12-16
10:50 | 2021-12-16
10:47 | 2021-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website