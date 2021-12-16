أرسلان عرض المستجدات مع كرامي في خلدة





التقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان بدارته في خلدة، رئيس تيّار الكرامة النائب فيصل كرامي وعرض معه مختلف التطورات الراهنة المحلية والإقليمية، كما قدّم كرامي التعزية بوفاة كريمة شقيقه الأميرة ديالا فيصل أرسلان.