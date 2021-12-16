لبنان

أرسلان عرض المستجدات مع كرامي في خلدة

Lebanon 24
16-12-2021 | 05:13
A-
A+
Doc-P-897584-637752537317589381.jpg
Doc-P-897584-637752537317589381.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


التقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان بدارته في خلدة، رئيس تيّار الكرامة النائب فيصل كرامي وعرض معه مختلف التطورات الراهنة المحلية والإقليمية، كما قدّم كرامي التعزية بوفاة كريمة شقيقه الأميرة ديالا فيصل أرسلان.
مواضيع ذات صلة
بري يلتقي في هذه الاثناء النائب طلال ارسلان بحضور الوزير السابق صالح الغريب والنائب علي حسن خليل
lebanon 24
16/12/2021 18:19:49 Lebanon 24 Lebanon 24
طلال ارسلان عبر تويتر: أمن دولة العراق الشقيقة واستقرارها من أمن لبنان واستقراره ونأمل أن تنعم منطقتنا بالإستقرار حيث لم تعد الشعوب تحتمل المزيد من الإرهاب والأزمات المعلومة أهدافها
lebanon 24
16/12/2021 18:19:49 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرة الثانية فيصل كرامي يدخل القفص الذهبي...تعرفوا إلى زوجته (صور)
lebanon 24
16/12/2021 18:19:49 Lebanon 24 Lebanon 24

طلال ارسلان

فيصل كرامي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:18 | 2021-12-16
10:00 | 2021-12-16
07:00 | 2021-12-16
10:55 | 2021-12-16
10:50 | 2021-12-16
10:47 | 2021-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website