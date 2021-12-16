سرقة من نوع آخر... هذا ما حصل في الاوزاعي (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض صاحب احدى السيارات في منطقة الاوزاعي لعملية نشل وطعن بالسكين.

وفي التفاصيل، قام مجموعة من المجهولين بافتعال حادث سير مع صاحب السيارة المذكور، فاضطر لان يوقف سيارته، وعلى الفور تم محاصرته وطعنه وسرقة كل ما في حوذته.