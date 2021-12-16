لبنان

يبيع "معسل تهريب"... اليكم ما حصل

Lebanon 24
16-12-2021 | 05:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية من أمن الدولة بمداهمة أحد محال بيع "المعسل" في طرابلس، حيث تم ضبط كمية كبيرة من المعسل المهرب.
 
 
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معسل

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