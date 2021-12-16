المرتضى زار مطرانية جبل لبنان للروم الارثوذكس والتقى المتروبوليت موسي

زار وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى مطرانية جبل لبنان للروم الارثوذكس يرافقه ايلي متى والتقى المتروبوليت سلوان موسي "لنيل البركة والبحث في أهمية بث ثقافة التلاقي والتمسك بالآخر والفرح به وبإيمانه سبيلا لصون لبنان والانسان فيه".