لبنان

الخازن: زيارة مدير مصلحة مياه جبل لبنان لوقف التعدي على مياه بقعاتة بدأت تعطي ثمارها

Lebanon 24
16-12-2021 | 06:25
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 غرد النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على "تويتر" :"ننوه بزيارة مدير مصلحة مياه جبل لبنان وعدد من المتخصصين لوقف التعدي البيئي على مياه بقعاتة والمنطقة الجبلية وقد بدأت تعطي ثمارها".
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مياه جبل لبنان

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