الخازن: زيارة مدير مصلحة مياه جبل لبنان لوقف التعدي على مياه بقعاتة بدأت تعطي ثمارها

غرد النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على "تويتر" :"ننوه بزيارة مدير مصلحة مياه جبل لبنان وعدد من المتخصصين لوقف التعدي البيئي على مياه بقعاتة والمنطقة الجبلية وقد بدأت تعطي ثمارها".