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لبنان
فياض التقى عضو المجلس التنفيذي في شركة Total
Lebanon 24
16-12-2021
|
06:29
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التقى وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض في اليوم الأخير من زيارته إلى فرنسا مع السيد تييري بفيلمين، عضو المجلس التنفيذي في شركة Total، المدير العالمي للتسويق والخدمات، في مقرّ الشركة.
أكّد السيد بفيلمين على قرار الشركة الاستراتيجي في استمرار نشاطاتها في لبنان بالرغم من الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد.
كما أكّد المدير الفرنسي على استعداد الشركة لمواكبة جهود وزارة الطاقة الآيلة إلى تنظيم قطاع تسويق المشتقات النفطية مما يزيد من شفافيته وفعاليته.
وشدّد السيد بفيلمين على دعم الشركة لطرح الوزير بوضع آلية عمل لقطاع التوزيع في لبنان تحافظ على المساواة بين كافّة العاملين فيه، من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية والمالية. كما رحّب برؤية الوزير فياض الهادفة إلى وضع إطار شفاف وواضح المعالم لتحديد سقف لسعر المحروقات.
وفي ختام اللقاء، أشار السيد بفيلمين إلى رغبة الشركة في تعزيز استثماراتها في لبنان.
كما اجتمع فياض بمدير عام المالية العامة السيد Emmanuel Moulin، الذي استقبله في مبنى الوزارة بالنيابة عن وزير المالية السيد Bruno Le maire المتواجد خارج البلاد والذي كان قد أعرب للوزير فياض في رسالة خطية عن دعم وزارته الكامل للجهود الإصلاحية التي تبذلها وزارة الطاقة والمياه في لبنان.
وتناول اللقاء دعم وزارة المالية الفرنسية لعدد من المشاريع في قطاعي الطاقة والمياه وإمكانية تحرير التمويل اللازم لتأمين استمرار العمل في بعض المشاريع الحيوية.
كما شدّد المدير الفرنسي على أنّ زخم الدعم الفرنسي بانتظار توصّل لبنان إلى اتفاق على برنامج عمل إصلاحي مع صندوق النقد الدولي. وكانت مناسبة ليعرض الوزير فياض على المسؤول الفرنسي خططه لإصلاح قطاعي الطاقة والمياه، معتمِداً في مرحلة أولى على مساعدات ثنائية كما ومن البنك الدولي بانتظار رزمة البرامج التي سوف تعتمد بعد التوافق مع صندوق النقد.
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