رد عنيف من نواب "أمل" على "العونيين": "كل ما جنّ العوني... افرحلوا"

غرّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"الحقيقة تحرر صاحبها... أما الكذب فإنه يجعله أسير الوهم... وهكذا هم العونيون...كلما أردنا أن نحررهم بقول الحقيقة جنّ جنونهم....وكل ما جنّ العوني..إفرحلوا.."

توازيا، ردّ النائب علي بزي على ما جاء في اطلالة النائب جورج عطاالله الاعلامية والتي تناول في جزء منها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال: ايها اللبنانيون اعذروا جورج ومعه رفاقه في التكتل ، ...هي مفاعيل جهنم العهد التي اوصلت اللبنانيين الى ما وصلوا اليه ، ويقينا ان لظى جهنمهم طالت جورج عطاالله واوقعته بالهذيان ومن دون حرج نصب نفسه واعظا ...يعزل من يشاء ويثبت بالملك من يشاء وينزع التوكيل عن من يشاء..سبحان الله الباقي وحده بعد فناء كل شيء والقادر على فعل اي شيء !!

مهلاً زميل جورج وكالة الرئيس نبيه بري من اللبنانيين وليست من عهدك ولا من تيارك ...

اعقل وتوكل…

في عمله الملحمي الشهير ، تخيل الشاعر الايطالي دانتي رحلته الى جهنم …

بفضلكم ، لم يتخيل اللبنانيون. لقد وصلوا".