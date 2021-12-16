طرابلسي: ما مصير الأقساط المدرسية؟

لفت عضو لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النائب إدكار طرابلسي إلى أنه في ما "يختص بتعليق العمل بمادة من القانون 515، من نحو تقديم موازنات المدارس الخاصة ضمن المهل، ومع مراعاة ارتفاع المصاريف التشغيلية في المدارس، طالبت بتعليق البحث في الاقتراح الذي قدّم "شفهياً" للنواب في اللجان المشتركة أمس، ريثما ندرسه كنواب مع لجان الاهل ونقابة المعلمين".أضاف النائب طرابلسي أن "السؤال هو: كيف ستضبط الموازنات والاقساط المدرسية؟ وهل يقبل الاهل بالقانون إذا أقر؟ وما المضاعفات؟"، مشددا على أن وصول اقتراحات قوانين تربوية الى اللجان المشتركة من دون درسها في لجنة التربية النيابية، ومع الاطراف المعنية كافة، وتمريرها تحت أية حجة، أمر مستغرب ومرفوض.