جثة على شاطىء طرابلس...

نقل عناصر من الدفاع المدني جثة رجل من التابعية السورية من شاطئ طرابلس، إلى المستشفى الاسلامي، وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.