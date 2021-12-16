لبنان

جثة على شاطىء طرابلس...

Lebanon 24
16-12-2021 | 06:59
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نقل عناصر من الدفاع المدني جثة رجل من التابعية السورية من شاطئ طرابلس، إلى المستشفى الاسلامي، وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.
 
 
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طرابلس

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