لبنان

قطاع ينشر السرطان... المواطن ضحية!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-12-2021 | 07:03
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مع الارتفاع الكبير الحاصل بسعر الصرف وبهدف الاستمرارية لجأت قطاعات كثيرة الى استيراد بضاعة قد لا تكون بالجودة نفسها التي اعتاد عليها السوق اللبناني خلال مرحلة دولار الـ "1500".

ومن بين هذه القطاعات محالات رسم الوشم التي لجأت الى شراء أحبار من مصادر جديدة وبنوعيات غير سليمة وغير موثوقة ولكن بتكلفة متدنية، وهذا ما يشكل خطورة كبيرة على كل الراغبين برسم وشم معين.

مصادر مطلعة أكدت لـ "لبنان 24" ان "بعض انواع الحبر المتوافرة حاليا في لبنان تؤدي بنسبة كبيرة الى الاصابة بمرض سرطان الجلد، لذلك على المواطن التأكد من الحبر المستخدم وجودته قبل الاقدام على وضع الوشم على جسده".

لبنان

خاص

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