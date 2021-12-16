بو حبيب استقبل سفيري المغرب والفيليبين

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب كلا من سفير المغرب محمد كرين والفيليبين ريمون بالاتبات واجرى معهما جولة أفق حول الأوضاع في لبنان ،كما تطرق البحث الى العلاقات الثنائية وكيفية تطويرها .