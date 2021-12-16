لبنان

بو حبيب استقبل سفيري المغرب والفيليبين

Lebanon 24
16-12-2021 | 07:08
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استقبل  وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب كلا من سفير المغرب محمد كرين والفيليبين ريمون بالاتبات واجرى معهما جولة أفق حول الأوضاع في لبنان  ،كما تطرق البحث الى العلاقات الثنائية وكيفية تطويرها .
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عبدالله بوحبيب

وزارة الخارجية

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