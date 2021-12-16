لبنان

للبنانيين في ليلة رأس السنة.. تعميم هام واجراءات صارمة!

Lebanon 24
16-12-2021 | 07:42
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عممت وزارة الداخلية والبلديات على كل من: محافظتي مدينة بيروت وجبل لبنان، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المديرية العامة للامن العام جهاز امن المطار، امانة سر مجلس الامن الداخلي المركزي ما يلي:
 
"حيث ان قيادة جهاز امن المطار قد أشارت بموجب كتابها رقم 327/ج.أ.م/205 تاريخ 1/12/2021 الى انه، وبمناسبة عيد رأس السنة الميلادية في كل عام يتم اطلاق النار بكثافة من قبل المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية، وبخاصة في محافظتي بيروت وجبل لبنان، ما يؤدي الى تساقط الرصاص الطائش بغزارة في حرم المطار وعلى المدرجات وبالقرب من اماكن جثوم وهبوط واقلاع الطائرات، وعلى سطوح مباني المطار ما يشكل خطرا على سلامة الطيران المدني،
 
لذلك، وحفاظا على مبدأ السلامة العامة وعدم تعرض حياة المواطنين في كافة المناطق اللبنانية للخطر وحفاظا على سلامة الطائرات القادمة الى لبنان والمغادره منه، فانه يطلب اليكم كل في ما خصه، التعميم واتخاذ التدابير الرادعة والصارمة لمنع اي كان من اطلاق النار بمناسبة رأس السنة الميلادية المقبلة".
 
أمن المطار
وكان  قائد جهاز امن المطار العميد نبيل عبد الله وجه كتابا الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية الادارية المشتركة، عن موضوع "تفادي سقوط الرصاص الطائش داخل حرم المطار"، وجاء فيه:
 
"بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية في كل عام، يتم اطلاق الناس بكثافة من قبل المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية وخاصة في محافظتي بيروت وجبل لبنان، ما يؤدي الى تساقط الرصاص الطائش بغزارة في حرم المطار وعلى المدرجات وبالقرب من اماكن جثوم وهبوط واقلاع الطائرات وعلى سطوح مباني المطار، ما يشكل تهديدا لسلامة الطيران المدني وتعريض الطائرات والمنشأت الحيوية والحساسة في المطار للخطر واحتمال حدوث كوارث نتيجة لسقوط الرصاص الطائش وبقائه على أرض المطار.
 
قضت الاحالة المدرج رقمها في المستند اعلاه (نسخة مرفقة ربطا) بوجوب تسطير كتاب بهذا الشأن يرفع الى جانب وزارة الداخلية والبلديات في شهر كانون الاول من كل عام لكي يصار الى التعميم على القوى الامنية المعنية لتفادي حصول مثل هذه الاعمال في حينه.
 
بناء لما تقدم اعلاه يرجى التفضل بالاطلاع والايعاز لمن يلزم لمنع وقمع مثل هذه الاعمال، كونها تشكل خطرا حقيقيا على سلامة الطيران المدني ومنشآت المطار والطائرات والمسافرين".
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