في صيدا... جريح بحادث سير (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقع حادث سير بين سيارة ودراجة كهربائية وذلك عند تقاطع "حي البعاصيري" في منطقة صيدا، ما ادى الى إصابة سائق الدراجة.

وقام عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد بنقله إلى مستشفى صيدا الحكومي.