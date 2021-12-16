لبنان

توضيح من مكتب الشيخ قاسم: المطلوب أن يقرأ المسؤولون الكلام بدقة ولا يحملوا الكلام ما لا يحتمل

Lebanon 24
16-12-2021 | 08:36
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صدر عن مكتب نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم:
 
"تحدث نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في احتفالٍ يوم الجمعة بتاريخ 10/12/2021، فقال ما نصه حرفيا:
"نحن مع لبنان الذي يريد مستقبل أجياله، ويكون سيدا مستقلا ويكون قويا، فهذا لبنان الذي أصبح له سمعة في العالم بسبب المقاومة وبسبب الانتصارات، هذا هو لبنان الذي نريده، فمن أراد الالتحاق به ومن لم يرد فليبحث عن حل آخر، أنتم لا تشبهون لبنان نحن الذين نشبهه ، لأن من يرتبط بوطن يجب أن يرتبط به سيدا حرا مستقلا".
 
وجاءت شتائم من بعض الموتورين فآثرنا أن نترك الحكم للناس، وهؤلاء بين من لم يسمع جيدا أو لم يقرأ، أو قرأ ولم يفهم، أو يريد التصويب على "حزب الله" كيفما كان. فرق كبير بين من يطرح رأيه ومن يرد بشتيمة من دون موقف أو منطق، لكنَّ المفاجأة أن تعليمة صدرت بضرورة الهجوم المكثف بمناقشة فكرة غير مطروحة، ما اقتضى التوضيح بأن النص هو "من لم يرد فليبحث عن حل آخر"، وهذا لا يعني أبدا أن يبحث عن وطن آخر أو أنه ليس مواطنا، الحل الآخر قد يكون حوارا أو أدلة معاكسة، أو موقف مدعم بخطوات عملية... وهو أبعد ما يكون عن فرز المواطنين، فلا يحق لأحد مهما علا شأنه أن يطلب من مواطن لبناني أن يخرج من هذا الوطن. فلبنان وطن نهائي لجميع أبنائه وحق الاختلاف محفوظ، والمطلوب أن يقرأ المسؤولون الكلام بدقة كي لا يضللوا الناس ولا يحملواالكلام ما لا يحتمل".
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