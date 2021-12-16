تعميم هامّ لمصرف لبنان حول السحوبات النقدية... هذا ما جاء فيه (صورة)

صدر عن مصرف لبنان تعميم أساسي حمل الرقم 161، مرفق بالقرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021، موجه الى المصارف وتضمن إجراءات إستثنائية للسحوبات النقدية.

وقرّر مصرف لبنان ما يلي:

- استثناء لاي نصّ تنظيمي صادر عن مصرف لبنان، يقوم مصرف لبنان بتزويد المصارف بالدولار الاميركي النقدي على أساس سعر الصرف المعلن بشكل يومي لليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي لعمليات التداول المنفذة على المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة "sayrafa" في اليوم السابق، وذلك ضمن المبلغ المتبقي من السقف المحدد لكل مصرف للشهر الجاري.

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