لبنان

حميه بحث في شؤون الاتصالات مع الايوبي وكريدية

Lebanon 24
16-12-2021 | 08:52
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بحث وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، في شؤون قطاع الاتصالات مع كل من المدير العام لهيئة اوجيرو المهندس عماد كريدية والمدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات المهندس باسل الايوبي.
 
واكد الوزير حميه "سعيه الى مواكبة التكنولوجيا لتحقيق المزيد من التقدم لتكون هناك خدمات جديدة ومتطورة داخل المرافق العامة، وخصوصا في مطار رفيق الحريري الدولي لضخ أموال إضافية في خزينة الدولة، ونحن جاهزون للمساعدة وتقديم كل خدمة تساهم في التطور".
المصدر: الوكالة الوطنية
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