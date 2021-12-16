حميه بحث في شؤون الاتصالات مع الايوبي وكريدية

بحث وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، في شؤون قطاع الاتصالات مع كل من المدير العام لهيئة اوجيرو المهندس عماد كريدية والمدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات المهندس باسل الايوبي.واكد الوزير حميه "سعيه الى مواكبة التكنولوجيا لتحقيق المزيد من التقدم لتكون هناك خدمات جديدة ومتطورة داخل المرافق العامة، وخصوصا في مطار رفيق الحريري الدولي لضخ أموال إضافية في خزينة الدولة، ونحن جاهزون للمساعدة وتقديم كل خدمة تساهم في التطور".