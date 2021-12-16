لبنان

وزارة الزراعة: بدء توزيع قسائم المدخلات الزراعية غدا

Lebanon 24
16-12-2021 | 08:56
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 أعلنت وزارة الزراعة انها ستبدأ يوم غد الجمعة بتنفيذ برنامج قسائم المدخلات الزراعية (من الانتاج النباتي و الانتاج الحيواني) لدعم صغار المزارعين والمزارعات، وسيكون توزيع القسائم على المراكز الزراعية، بعد ان تم التحقق من الطلبات المقبولة من قبل جهة ثالثة، على ان يتم التوزيع تباعا لاحقا.
 
وأشارت الى وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن سيقوم بجولة ميدانية لاطلاق الحملة، يرافقه المدير العام للبنك الدولي في لبنان وممثل منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة الفاو.
المصدر: الوكالة الوطنية
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