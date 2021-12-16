لبنان

وهاب: "فيه حدا مكبرلو الخسة براسو للبيطار"

Lebanon 24
16-12-2021 | 08:50
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أشار رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب إلى أنّ "هناك محاولة تسوية، والحكومة ستعاود الإجتماع".
 
 
وشدد وهاب في حديثٍ لـ"الجديد" على أنّه "لا يمكن لقاضي أن يعتدي على صلاحيات مجلس النواب". وقال إنّ "هناك اعتداء على صلاحيات رئيس مجلس النواب والطائفة الشيعية".
 
ولفت إلى أنّ "لا أحد يقول إنّه يريد أن يزيح طارق البيطار عن التحقيق، والمطلوب هو فصل المسار ووقف التعدي على صلاحيات مجلس النواب".
 
 
وقال وهاب عن القاضي البيطار: "فيه حدا مكبرلو الخسة براسو، مفكر حالو رح يعمل بطل قومي".
 
 
ورأى أنّ "قرار توقيف علي حسن خليل لن يُنفذ، لأنّه غير دستوري".
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