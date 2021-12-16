سلام استقبل السفير الروسي في لبنان

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة ظهر اليوم، سفير روسيا في لبنان الكسندر روداكوف، وجرى البحث في اهمية تفعيل اللجنة المشتركة اللبنانية - الروسية. وتم التأكيد على ضرورة تعزيز التبادل التجاري في ضوء الاتفاقيات المعقودة بين البلدين.