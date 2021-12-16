لبنان

عون عرض مع وزير الداخلية الإجراءات الأمنية عشية الأعياد

Lebanon 24
16-12-2021 | 09:12
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 استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عونK وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات التي ستتخذ لمواكبة فترة الأعياد.
 
ووضع الوزير مولوي الرئيس عون في أجواء التحقيقات في الأحداث الأمنية الأخيرة وجلسة مجلس الأمن المركزي اليوم والتي جرت فيها مناقشة الوضع الأمني وسبل مكافحة الجريمة، والإجراءات المتخذة في فترة الأعياد، مع التشدد بالتدابير لمواجهة انتشار وباء كورونا.
المصدر: الوكالة الوطنية
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