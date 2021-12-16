لبنان

اتحادات ونقابات قطاع النقل: لقاء آخر الاربعاء المقبل

Lebanon 24
16-12-2021 | 09:16
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 أصدرت "اتحادات ونقابات قطاع النقل البري" البيان التالي:
 
"على االرغم من الوجع والجوع وعدم تمكنكم من الحصول على صفيحة البنزين والمازوت وصيانة مركباتكم وتحصيلكم على بعض ما يقيت عيالكم. و على الرغم من الاحوال الجوية والعاصفة في بيروت والمناطق الساحلية والجبلية. أثبتم أنكم خير من يتحمل المسؤولية والدفاع عن مصالحكم وحقوقكم.
 
تحية لكل من عمل على تنفيذ التحرك الثاني اليوم. تحية لكل من التزم منزله لعدم قدرته على المشاركة في المسيرات السيارة.
 
تحية لكل من اعتصم في ساحة وطريق وموقف. لن نهدأ حتى إلزام الحكومة تنفيذ ما ألتزمت به.

إلى اللقاء يوم الاربعاء القادم 22/12/2021 في مقر الاتحاد العمالي العام الساعة العاشرة صباحا للاعلان عن التحرك المفصلي الذي تريدونه وتفهمه الحكومة".
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