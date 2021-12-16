لبنان

توقيف مطلوب بجرمي تأليف عصابة مسلّحة وسلب بقوة السلاح

Lebanon 24
16-12-2021 | 09:17
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:


في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدلية بحقّهم، وبعد عمليات رصد وتعقّب، تمكّنت قوّة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ 13-12-2021، من توقيف أحد المطلوبين، ويُدعى:

م. ع. (مواليد عام 1996، لبناني)
بحقّه خلاصتي حكم بجرمي تأليف عصابة مسلّحة وسلب بقوة السلاح. وقد ضبطت بحوزته بيانَي قيد إفراديَين مزوّرَين. كما تبيّن أنّه يوجد بحقّه ادّعاء بجرم سرقة واحتيال.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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