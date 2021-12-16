بوشكيان عرض وسفير الهند العلاقات وسبل تطويرها على الصعيد الصناعي

التقى وزير الصناعة جورج بوشكيان سفير الهند في لبنان الدكتور سهيل اجاز خان، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون ومسؤولة القسم التجاري في السفارة رنا زيتوني.



وتم للبحث في العلاقات بين لبنان والهند وسبل تطويرها على الصعد التبادلية والصناعية.