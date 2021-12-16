لبنان

بوشكيان عرض وسفير الهند العلاقات وسبل تطويرها على الصعيد الصناعي

Lebanon 24
16-12-2021 | 10:08
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 التقى وزير الصناعة جورج بوشكيان سفير الهند في لبنان الدكتور سهيل اجاز خان، في  حضور المدير العام للوزارة داني جدعون ومسؤولة القسم التجاري في السفارة رنا زيتوني.
 
وتم للبحث في العلاقات بين لبنان والهند وسبل تطويرها على الصعد التبادلية والصناعية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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