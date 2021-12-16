لبنان

صندوق النقد الدولي: هناك تقدم ملحوظ في تعريف الخسائر بالقطاع المالي في لبنان

Lebanon 24
16-12-2021 | 10:18
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أعلن مدير التواصل في صندوق النقد الدولي جيري رايس، أنّ "فريق الصندوق اطلع على أرقام الخسائر التي توصلت لها الحكومة اللبنانية وهو في صدد دراستها".
 
وقال رايس: "هناك تقدم ملحوظ في تعريف الخسائر بالقطاع المالي، وأي تقدير لهذه الخسائر من الضروري أن يتقاطع مع مشروع إصلاحات شامل، وخطة تعالج الازمة الاقتصادية والمالية".
 
وأضاف رايس أن المناقشات الفنية التمهيدية مستمرة مع السلطات اللبنانية لوضع الأساس لبرنامج مدعوم من الصندوق، حسبما نقلت عنه "رويترز"، قائلاً: "تحتاج أي استراتيجية للتعامل مع هذه الخسائر إلى أن تتضافر، بالطبع، مع تنفيذ إصلاحات شاملة لاستعادة الثقة وتقوية حوافز الاستثمار وتعزيز الحوكمة والشفافية"، مضيفًا أن ذلك "ضروري لتعزيز التوظيف والنمو المستدام وتقليص الفقر على مر السنين التالية".

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