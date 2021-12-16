لبنان

نقابة مستخدمي الضمان: الاضراب المفتوح اعتبارا من 27 الحالي

Lebanon 24
16-12-2021 | 10:55
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 أبدى المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان اثر اجتماع طارىء، أسفه "الشديد للتعاطي غير المسؤول من قبل عدد من أعضاء مجلس الادارة تجاه معاناة العاملين في الصندوق".
 
واشار الى انه "رغم أن الكلام لم يعد يجدي نفعا، نؤكد مرة أخرى أن مستخدمي الضمان والعمال المياومين لم تشملهم سلسلة الرتب والرواتب، ولم يتوانوا عن تشغيل هذا المرفق الحيوي حتى في ذروة أزمة فيروس كورونا وكل مؤسسات البلد متوقفة عن العمل مع منع التجول، فأصيب العشرات من الزملاء وتوفي عدد منهم، ولم يتأخر موظف الضمان بتقديم واجباته تجاه المواطنين، وأمام التدني المتسارع للوضع الاقتصادي لم يعد بالإمكان الاستمرار بالسكوت أمام عدم تقدير عدد من أعضاء المجلس لصعوبة الحالة الاجتماعية للمستخدمين والعمال المياومين. لذلك، قرر المجلس بالإجماع وشعورا مع المضمونين على أبواب عيد الميلاد إعلان الإضراب المفتوح اعتبارا من تاريخ 27 كانون الأول 2021 والإبقاء على تسيير موافقات الاستشفاء والمعاملات المستعصية والسرطانية حصرا ليوم واحد في الأسبوع هو يوم الأربعاء فقط، معتذرين من أصحاب العمل والمضمونين".
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