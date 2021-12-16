اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الأساسي شكرت لوزير التربية تطبيقه القانون 235: انتصار للحق

شكرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي ممثلة برئيستها نسرين شاهين في بيان، ل"وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي تطبيقه القانون 235 الرامي إلى احتساب العقد الكامل للأساتذة المتعاقدين عن العام الماضي 2020 - 2021، بإرسال مذكرة إلى المدارس الرسمية لتنفيذه".وقالت: "سنكمل العمل مع وزير التربية ليطبق القانون للأساتذة المستعان بهم أيضا لأننا وإياهم ناضلنا، وعلى وحدة التعليم الشامل اعتماد الآلية نفسها".واعتبرت أن "تطبيق القانون اليوم، هو انتصار للحق على الباطل، ولصوت النضال على صوت التخاذل"، وقالت: "إن ثمرة إضراب العام الماضي حصدناه اليوم، فألف شكر وألف مبروك لكل أستاذ أضرب العام الماضي، وألف تقدير لكل أستاذ أضرب وتحمل التنمر عليه بأنه أضرب وناضل مقابل قانون لا يصرف".أضافت: "بفضل جهودنا ومثابرتنا ومتابعتنا، شرع القانون. واليوم، سيطبق ليس لنا كأساتذة متعاقدين في التعليم الأساسي وحسب، بل لأساتذة التعليم الثانوي والمهني والجامعي أيضا".