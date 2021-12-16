14 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 696168.

كما وسجل لبنان 14 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8900.