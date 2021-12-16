بسبب أحداث الطيونة... هذا ما قام به الجيش حديثاً

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 15/12/2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي - الضاحية الجنوبية، المواطن (ح.ر) لمشاركته في إطلاق النار أثناء الأحداث التي حصلت في منطقة الطيونة بتاريخ 15/10/2021، ولإقدامه بتواريخ سابقة على إطلاق النار في أكثر من منطقة وافتعال الإشكالات، وقيامه بسرقات عدة لسيارات ودراجات نارية، وتعاطيه المخدرات وترويجها. وضبط في حوزته سلاح حربي وكمية من المخدرات. بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".