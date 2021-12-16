لبنان

أوقفوا مواطناً على طريق عام العريضة وأطلقوا النار عليه ولكن... (صورة)

Lebanon 24
16-12-2021 | 12:19
A-
A+
Doc-P-897718-637752794578657690.jpg
Doc-P-897718-637752794578657690.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم مجهولون منذ بعض الوقت على توقيف مواطن على طريق عام العريضة الحدودية بسهل عكّار لمحاولة سلبه لكنه تمكن من الفرار منهم بأعجوبة بعد أن أطلقوا الرصاص عليه من مسدس حربي ليفروا بعدها لجهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

من جهتهم، طالب الأهالي الأجهزة الأمنية خصوصاً شعبة المعلومات بإعادة ضبط الوضع والحدّ من تلكَ الظاهرة التي تشهدها المحافظة.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:18 | 2021-12-16
13:07 | 2021-12-16
15:15 | 2021-12-16
14:30 | 2021-12-16
14:24 | 2021-12-16
14:20 | 2021-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website