أوقفوا مواطناً على طريق عام العريضة وأطلقوا النار عليه ولكن... (صورة)

أقدم مجهولون منذ بعض الوقت على توقيف مواطن على طريق عام العريضة الحدودية بسهل عكّار لمحاولة سلبه لكنه تمكن من الفرار منهم بأعجوبة بعد أن أطلقوا الرصاص عليه من مسدس حربي ليفروا بعدها لجهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".من جهتهم، طالب الأهالي الأجهزة الأمنية خصوصاً شعبة المعلومات بإعادة ضبط الوضع والحدّ من تلكَ الظاهرة التي تشهدها المحافظة.